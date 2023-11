Popband Naked Cameo: "Haben unsere DNA gefunden"

In Sachen Eingängigkeit, und das war schließlich auf beim Debüt ein Erfolgsfaktor, hat sich wenig getan - was natürlich positiv gemeint ist: Songs wie das stampfende "Up Is Down" oder der lockere Indie-Pop von "Run The Mill" gehen einfach direkt ins Ohr. Daran haben nicht nur die unwiderstehlichen Melodien, sondern auch Maletzkys nonchalanter Gesangsstil wesentlichen Anteil. Und lange gefackelt wird sowieso nicht: Die meist unter drei Minuten ins Ziel sprintenden Tracks machen keine Gefangenen, sondern servieren sofort alles, was sie zu bieten haben. "Wozu eine Bridge?", grinste der Musiker. "Wir wollten wirklich versuchen, dass wir es so kurz wie möglich machen. Das war ja auch in den 60ern so."

In dieser Hinsicht gibt der nach einem kurzen Intro gesetzte Opener "Up Is Down" die Richtung vor: "I've been down long enough, someone there to help me up? I don't know if I can make it on my own", singt Maletzky über einen hypnotischen Beat. Der Weg raus aus dem Loch, er scheint gefunden. "Ich brauche Menschen in meinem Leben und kann nicht alleine bleiben", so die Erkenntnis für den Musiker. Die pure Verzweiflung, nicht zuletzt in der Coronapandemie befeuert, sei nicht mehr vorhanden. "Vielleicht noch ein bisschen Wut", überlegte Maletzky, "aber man fühlt sich okay damit." Ab 15. November darf dann gemeinsam gesungen, gelitten, gesprungen werden, wenn Naked Cameo im Rahmen ihrer Tour Station in Salzburg, Graz, Lustenau, Linz, Wien und Vöcklabruck machen.