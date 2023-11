Erste Thronrede von Charles III. als König im Parlament

Noch als Thronfolger hatte Charles die traditionelle Rede im Mai 2022 wegen gesundheitlicher Probleme von Königin Elizabeth II. bereits in Vertretung seiner Mutter gehalten. Am 8. September 2022 war die Königin dann im Alter von 96 Jahren gestorben, Charles folgte ihr auf dem Thron.

Premierminister Sunak stellte unter anderem einen härteren Kurs in der Innen- und Justizpolitik in Aussicht: Er plant seinem Regierungsprogramm zufolge gesetzliche Verschärfungen für lebenslange Haftstrafen sowie für vorzeitige Haftentlassungen gefährlicher Sexualstraftäter.

Deutlich wurden auch die Differenzen mit der oppositionellen Labour Party in der Umwelt- und Energiepolitik: Sunaks Tories wollen neue Lizenzen für Öl- und Gasbohrungen in der Nordsee vergeben, um die Abhängigkeit Großbritanniens von Energielieferungen aus dem Ausland zu verringern und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Charles, der sich seit Jahrzehnten für Umwelt- und Klimaschutz einsetzt, trug die umstrittenen Pläne der britischen Regierung - wie es von ihm als Monarch verlangt wird - völlig ausdruckslos vor.

Angekündigt wurde außerdem, dass die britische Regierung künftige Generationen "rauchfrei" machen will. Die Pläne sollen sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche, die dieses Jahr 14 werden, nie in ihrem Leben legal Zigaretten erwerben dürfen. Demnach soll die Altersgrenze für den Kauf von Tabak von derzeit 18 Jahren jährlich um ein Jahr steigen. Der König kündigte im Namen von Premier Sunak an, die Regierung werde "Gesetzgebung einführen, um eine rauchfreie Generation zu schaffen". Vorbild sind ähnliche Regeln in Neuseeland.