Tschechien erachtet Erweiterung als wichtig für Sicherheit

Der tschechische Außenminister Jan Lipavský erachtet die EU- und NATO-Annäherung der Ukraine als wichtiges Sicherheitsinstrument. "Die Erweiterung ist sehr wichtig, um Europa zu sichern. Für die Ukraine ist die EU- und NATO-Mitgliedschaft eine wichtige Sicherheitsgarantie", sagte Lipavský am Dienstag in einem Vortrag über die tschechische Sicherheitsstrategie in der Diplomatischen Akademie in Wien. Im Moment sei allerdings kein einziges Land bereit, der EU beizutreten.