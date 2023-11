240 Millionen absegnen oder neuen Standort suchen

Es geht um Steuergeld, um mindestens 240 Millionen Euro. Und alle tun so, als ob es ihr eigenes wäre: die Politik in Land und Stadt, die Verantwortlichen der Unternehmerischen Hochschule MCI oder all jene, die es immer schon besser gewusst haben. Auch aus diesem Grund ist der MCI-Neubau in der Landeshauptstadt seit Mitte der 2000er-Jahre gescheitert. Wie jetzt erneut.