Mord an Alfred Hochhaus: Als der Judenhass in Tirol zum Leitmotiv wurde

Telfs – Anlässlich des Gedenkens an die NS-Novemberpogrome, die sich am 9. November zum 85. Mal jähren, beleuchten das Gemeindemuseum Absam und die Musiksammlung des Ferdinandeums eine wenig bekannte, aber umso beklemmendere Geschichte: In einer Podcast-Episode, die ab 9.11. auf www.absammuseum.at zu hören ist (gelesen von Rainer Egger und Johann Nikolussi), erinnern sie an Leben und Tod des jüdischen Amateur-Jazzpianisten Alfred Hochhaus, der bis 1939 in Telfs lebte und 1941, nach zweijähriger Flucht, in einem serbischen Dorf von österreichischen Wehrmachtssoldaten ermordet wurde.