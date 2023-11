Der Startschuss für die neue Rodelsaison

Innsbruck – Was schenkt man der aktiven Rodelfamilie, um sie in die bald startende Saison zu verabschieden? Peter Knauseder, Präsident des Tiroler Rodelverbandes, übergab gestern im Bobcafé K14 am Fuße des Igler Eiskanals den Kunstbahnrodlern wie den Gleirscher-Brüdern Nico und David sowie den Naturbahnrodlern wie Riccarda Ruetz und Florian Markt einen braunen Rucksack mit Tiroler Leckereien.

„Ich wünsche unseren Rodlern ganz viel Erfolg und Gesundheit“, sprach Knauseder dem freilich als Präsidenten des Österreichischen Rodelverbandes ebenfalls anwesenden Markus Prock aus der Seele. Auf die Kunstbahnrodler wartet bereits am Samstag die Staatsmeisterschaft in Igls, ehe am 7. Dezember im US-amerikanischen Lake Placid die Saison startet. Die Naturbahnrodler müssen sich noch ein wenig länger gedulden. Die Saison startet am 16. Dezember dafür aus Tiroler Perspektive mit einem Highlight. Erstmals findet nämlich ein Weltcup im Kühtai statt. (dale)