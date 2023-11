Verbraucher-Schützer sehen die Bahn in Gefahr

Die EU-Kommission will die direkte Vergabe von Aufträgen im Eisenbahnbereich einschränken.

Wien – Auftragsvergaben der öffentlichen Hand sind strikt geregelt und müssen ab einer bestimmten Summe zwingend EU-weit ausgeschrieben werden. Eine Ausnahme bildet hier die so genannte PSO-Verordnung (Public Service Obligations) von 2007. Diese Verordnung sieht für Bund oder Länder bei Vergaben im Bereich öffentlicher Personenverkehr die Wahlmöglichkeit zwischen Direktvergabe und wettbewerblicher Ausschreibung vor. Dies will die EU-Kommission nun ändern. Die Behörde hat im Sommer verschärfte Leitlinien präsentiert und will Direktvergaben nur noch unter bestimmten Bedingungen zulassen.