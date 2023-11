Erster konkreter Hinweis auf geplanten Anschlag bei Pride-Parade

Wien – Neue Erkenntnisse zu jenen drei jungen Männern, die im Verdacht stehen, einen Anschlag auf die Wiener „Pride" am 17. Juni geplant zu haben, kommen einmal mehr aus dem europäischen Ausland. Bei einem mutmaßlichen Jihadisten konnten die dortigen Behörden ein Handy sicherstellen, auf dem die Ermittler Chatverläufe mit den Beschuldigten gefunden haben. Einer von ihnen soll über einen geplanten Anschlag in Wien bei einer „gay parade" kommuniziert haben.

Der 18-jährige Bruder chattete zumindest mit zwei mutmaßlichen IS-Unterstützern außerhalb Österreichs, wobei Anschlagspläne auf die Wiener „Pride-Parade" thematisiert wurden und er in Aussicht stellte, in Tschechien eine „AK-47" und ein großes Messer für einen Terroranschlag zu erwerben. Dabei soll ihn sein älterer Bruder „zumindest psychisch unterstützt" haben.

Aber auch zu dem zum Zeitpunkt der Wiener Pride-Parade erst 14-Jährigen fanden die Ermittler auf dem Handy einiges, was auf eine Radikalisierung des jungen Mannes hindeutet. So soll er terrorismusförderndes Propaganda-Material erstellt und bearbeitet haben, in einer Chatgruppe Fundraising für Waffenkäufe für den Islamischen Staat der Provinz Khorasan (ISKP) betrieben haben und angegeben haben, sich dem ISKP in Afghanistan anschließen zu wollen, sobald er die Volljährigkeit erreicht habe.