Ehemaliger Kinder-Star und „CSI: Miami"-Schauspieler stirbt mit 35 Jahren

Hollywood – Der US-Schauspieler Evan Ellingson, bekannt aus TV-Serien wie „24" und „CSI: Miami", ist Medienberichten zufolge mit 35 Jahren gestorben. Er sei am Sonntag leblos in einem Schlafzimmer in der Stadt Fontana in Kalifornien aufgefunden worden, hieß es am Montag (Ortszeit). Im Sterbe-Register des zuständigen Sheriff-Büros im Bezirk San Bernardino ist der Name aufgeführt. Die Todesursache stehe noch nicht fest, hieß es dort. Eine Obduktion stehe noch aus.