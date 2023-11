Rooney über Alkohol-Missbrauch als Profi: „Beinahe bis zum Umfallen getrunken"

London - Der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney hat in seiner Zeit als Profi versucht, durch exzessives Trinken mit dem hohen Druck fertig zu werden. "In meinen frühen Zwanzigern bin ich manchmal mehrere Tage zu Hause geblieben, ohne das Haus zu verlassen, und habe beinahe bis zum Umfallen getrunken", sagte der 38-Jährige im BBC-Podcast "The Total Sport". Alkohol sei ein "Ventil" für ihn gewesen.