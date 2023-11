Lokführer-Lehrlinge für Harry-Potter-Zugstrecke gesucht

Man kennt es aus der „Harry Potter“-Filmreihe, das Glenfinnan-Viadukt in Schottland. Im Film fährt der „Hogwarts Express“ darauf gen Zauberschule, in der Realität fehlen die Lehrlinge für die pittoreske Strecke.

Fort William – Die „Harry Potter“-Filme haben die Zugstrecke über das Glenfinnan-Viadukt in Schottland weltberühmt gemacht. Nun sucht das Zugunternehmen Scot Rail angehende Lokführer, die auch über die pittoreske Route in den Highlands fahren sollen, berichtete die BBC am Dienstag. Dienstort ist laut der Online-Stellenanzeige Fort William am Fuße des höchsten britischen Bergs Ben Nevis. Bewerber müssen mindestens 20 Jahre alt sein und erhalten ein Einstiegsjahresgehalt von rund 38.000 Euro.