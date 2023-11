Israelisches Video: Tausende flüchten mit weißen Fahnen nach Süd-Gaza

Tel Aviv – Etliche Bewohnerinnen und Bewohner des Gazastreifens sind israelischen Informationen zufolge am Dienstag mit weißen Fahnen in der Hand in den Süden des Küstengebiets geflohen. Die israelische Koordinierungsstelle für Aktivitäten in den Palästinensergebieten (COGAT) veröffentlichte ein Video, das Tausende zeigen soll, wie sie durch den "Evakuierungskorridor" gehen. Dabei sind mehrere Menschen zu sehen, die weiße Fahnen schwenken.