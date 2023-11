Mann fiel in Norwegen von Aida-Kreuzfahrtschiff ins Wasser

Stavanger – In der Nacht auf Dienstag ist vor Norwegen ein Mann über Bord des Kreuzfahrtschiffes "Aida Prima" gegangen und ins Wasser gefallen. "Wir können bestätigen, dass ein Gast durch die Besatzung von 'Aida Prima' im Rahmen eines Rettungseinsatzes lebend geborgen wurde", sagte ein Sprecher von Aida Cruises am Dienstag in Rostock auf Anfrage. Er werde nun im Schiffs-Hospital behandelt und medizinisch betreut.