Musikuni beleuchtet ihre Geschichte im Nationalsozialismus

Die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) spürt ihrer Geschichte in den Jahres des Austrofaschismus, Nationalsozialismus und Postnazismus nach. So findet am Donnerstagabend die Eröffnung der Ausstellung "Klingende Zeitgeschichte in Objekten" in der mdw-Universitätsbibliothek statt. Die Schau kann bis 26. Jänner 2024 zu den Bibliotheksöffnungszeiten besucht werden.