Bargeld und medizinisches THC aus Spind in Längenfelder Therme gestohlen

Längenfeld – Ein unversperrter Spind in den Umkleideräumen in einer Therme in Längenfeld verdarb einem 42-jährigen Niederländer am Montag wohl seinen Wellness-Tag. Während der Mann mit seinen beiden Söhnen zwischen 16.30 und 18.50 Uhr die Annehmlichkeiten Therme genoss, machte sich eine bislang unbekannte Täterschaft an seinem Spind zu schaffen.