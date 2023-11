92-jährige Wienerin brutal überfallen und vergewaltigt: Verdächtiger (25) festgenommen

Die Tat geschah am 11. Oktober in einem Pensionistenheim in Wien-Wieden. Eine DNA-Spur am Tatort führte die Polizei schließlich zu dem 25-jährigen Tatverdächtigen.

Wien, Linz – Nach dem brutalen Überfall und der Vergewaltigung einer 92-jährigen Frau am 11. Oktober in einem Pensionistenheim in Wien-Wieden hat die Polizei einen Tatverdächtigen ausgeforscht. Die Pressestelle bestätigte einen Online-Bericht der Kronen Zeitung, dass ein 25-jähriger Algerier dingfest gemacht wurde. Laut Polizei hat der Mann am Tatort DNA-Spuren hinterlassen. Da der 25-Jährige bereits in Linz wegen Eigentumsdelikten in Haft sitzt, gab es nun einen Treffer.

Der Mann verschaffte sich gegen 18.00 Uhr Zutritt in die Wohneinheit der betagten Frau, ging auf das Opfer los und fixierte die Seniorin am Bett. In weiterer Folge kam es zu Missbrauchshandlungen. Der Täter durchwühlte dann das Zimmer nach Wertgegenständen und riss der Frau Schmuckstücke und die Armbanduhr vom Körper, um mit den Beutestücken zu flüchten.

Eine Pflegerin fand die verletzte 92-Jährige und alarmierte die Rettung sowie die Polizei. Die Seniorin wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. (APA)