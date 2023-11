Vorarlberg bekommt Verordnung zum raschen Abschuss von „Problemwölfen“

In Vorarlberg können sogenannte Schad- und Problemwölfe auf Grundlage einer neuen Verordnung künftig schneller geschossen werden. Diese wurde am Mittwoch im Rechtsausschuss des Landtags beschlossen.

Bregenz – Wölfe, die Nutztiere reißen oder in Siedlungsgebieten auftreten, sollen in Vorarlberg künftig auf Grundlage einer Verordnung rasch geschossen werden können. Das wurde am Mittwoch im Rechtsausschuss des Landtages beschlossen. Basis dafür soll eine Änderung des Jagd- und Naturschutzgesetzes durch den Landtag kommende Woche sein, teilte ÖVP-Landwirtschaftssprecher Bernhard Feuerstein in einer Aussendung mit.