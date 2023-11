Rückzug fixiert: René Benko gibt Vorsitz bei Signa Holding ab

Innsbruck ‒ Nun also doch: Immobilieninvestor René Benko hat am Mittwoch den Vorsitz des Beirats der Signa Holding an Arndt Geiwitz übergeben. Zusätzlich übernimmt Geiwitz auch den Vorsitz des Gesellschafter-Komitees der Holding. Die Familie-Benko-Privatstiftung bleibe weiterhin größter Gesellschafter der Holding, heißt es.