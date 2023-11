Vinzenzgemeinschaften warnen: Zahl der Schuldner in Tirol steigt wieder

Die Vinzenzgemeinschaften in Tirol leisten finanzielle Überbrückungshilfen, rasch und unbürokratisch. Jährlich werden Hilfesuchende mit rund 750.000 Euro unterstützt.

Innsbruck – Die Zahl der Menschen in Tirol, die sich schwer tun ihre Rechnungen zu bezahlen, ist zuletzt deutlich gestiegen, warnten Vertreter der Vinzenzgemeinschaften Tirol bei einer Pressekonferenz. „Wir versuchen Menschen bei der Schuldenregulierung zu helfen“, erklärt Gerhard Achhammer, Obmann der „VinziHilfe“. Gerade für sogenannte „Kleinschuldner“ sei dies oft schwierig, für sie eine Entschuldung über einen Privatkonkurs nicht in Frage käme. „Wir sind hier in ganz Tirol beratend tätig und arbeiten bei Bedarf aber natürlich auch mit der Schuldnerberatung zusammen“, betont Achhammer. Ein Drittel der Fälle könne rasch gelöst werden, 50 Prozent würden intensivere Unterstützung brauchen. Der Rest der Fälle sei für die VinziHilfe „leider“ nicht lösbar.