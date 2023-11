80-Jähriger stürzte mit Sportwagen in Kössen ab, Straßenmeisterei leistete Erste Hilfe

in dramatischer Unfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der B172 ereignet, als ein 80-jähriger Münchner mit seinem Sportwagen von der Fahrbahn abkam.

Kössen – Am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr war ein 80-jähriger Münchner mit Wohnsitz in Kitzbühel mit seinem Sportwagen auf der B172 von Kufstein kommend Richtung Kössen unterwegs, als er in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abkam.