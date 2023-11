Optimismus bei der 32. Auflage des Tiroler Wirtschaftsforum

Innsbruck – Am Mittwoch waren in Tirol viele Chefsessel verwaist. Die Chefs wichen ins Innsbrucker Congress aus. Nicht um zu feiern, sondern um zuzuhören, zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und – vielleicht – auch manches Problem zu erörtern. Wirtschaft und Gesellschaft befinden sich nämlich im Umbruch. Zumindest lautete so das Generalthema des diesjährigen Wirtschaftsforums, das in der Dogana auf dem Programm stand.

Rund 500 Teilnehmer, mehr oder weniger das Who’s who der Tiroler Wirtschaft, gaben sich ein Stelldichein. Das Fragezeichen nach dem Untertitel – „Schöne neue Welt oder Zukunft mit Fragezeichen?“ – war, auf manche Stellungnahme bezogen, offensichtlich berechtigt. „Die Stimmung in der Wirtschaft ist nicht besonders gut – aber der Optimismus der Jugend stimmt mich zuversichtlich“, so der gegenüber der TT geäußerte Kommentar von Oswald Mayr, der als langjähriger WK-Spitzenfunktionär und Unternehmer schon viel Auf und Ab erlebt hat. Ähnlich Raiffeisen-Vorstand Reinhard Mayr: „Die Stimmung ist nicht in allen Branchen gut, zumindest im für Tirol so wichtigen Tourismus läuft es wieder gut.“ Messe- und Congress-Direktor Christian Mayerhofer sieht es positiver: „Die Wirtschaft funktioniert, die Netzwerke funktionieren – die heutige Veranstaltung ist ein Beleg für diese These.“ Und Wirtschaftslandesrat Mario Gerber (er versäumte das obenstehende Gruppenfoto) diktierte kurz und bündig: „Wir leben in einer herausfordernden Zeit – aber wir Tiroler schaffen das!“