Salzburg draußen! Bullen kassierten gegen Inter spät den K.o.-Schlag

Im vierten Spiel setzte es für Salzburg am Mittwoch die dritte Niederlage. Nun geht es gegen Benfica um Platz drei und den Verbleib im internationalen Geschäft.

Salzburg – Red Bull Salzburg hat keine Chance mehr auf den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Österreichs Serienmeister verlor am Mittwochabend in Wals-Siezenheim gegen Inter Mailand wegen eines späten Treffers von Lautaro Martinez (85./Elfmeter) knapp mit 0:1 und kann daher in der Gruppe D bestenfalls als Dritter in die K.o.-Phase der Europa League umsteigen. Die Italiener wie auch Real Sociedad (3:1 gegen Benfica Lissabon) buchten ihr Ticket für die nächste Runde.

Champions League, Gruppe D Real Sociedad - Benfica Lissabon 3:1 (3:0). Tore: Merino (6.), Oyarzabal (11.), Barrenetxea (21.) bzw. Rafa Silva (49.).

Salzburg liegt nach der zweiten bitteren Niederlage gegen CL-Vorsaison-Finalist Inter (auswärts 1:2) in Folge weiter drei Zähler vor dem punktlosen Schlusslicht Benfica auf Rang drei. Für die Truppe von Coach Gerhard Struber geht es am 29. November auswärts bei Sociedad weiter, ehe zum Abschluss noch am 12. Dezember vor eigenem Publikum die Portugiesen warten.

Gegen die Italiener, bei denen ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic nur neben der Seitenlinie aufwärmen durfte, blieb wie auch schon in Mailand nach einer ansprechenden Leistung nichts Zählbares. So platzte der Traum vom Aufstieg in die K.o.-Phase frühzeitig. (TT.com, APA)