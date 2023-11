Picasso-Gemälde erzielte bei Sotheby's 139 Mio. Dollar

Pablo Picassos Gemälde "Femme a la montre" ("Frau mit Uhr") aus dem Jahr 1932 ist bei Sotheby's in New York um mehr als 139 Mio. Dollar (rund 130 Mio. Euro) versteigert worden. Damit erzielte das Werk, das an einen anonymen Bieter ging, den höchsten Kunstauktionspreis im laufenden Jahr. Das Gemälde gehörte zuvor der wohlhabenden New Yorkerin Emily Fisher Landau, die heuer im Alter von 102 Jahren starb. Ihre Sammlung soll laut Sotheby's rund 400 Mio. Dollar einbringen.