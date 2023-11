Prozess nach tödlichem Crash in Wiener Innenstadt

Nach einem von ihm verursachten tödlichen Verkehrsunfall in der Wiener Innenstadt muss sich am Donnerstag ein 26-Jähriger am Landesgericht verantworten. Als am Abend des 13. September 2022 eine 48-Jährige mit ihrem Pkw vorschriftsmäßig von der Wipplingerstraße die Ringstraße übersetzen wollte, krachte ihr der Mann mit seinem Mercedes ins Fahrzeug. Der 26-Jährige hatte die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h deutlich überschritten.