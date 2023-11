Teilbedingte Haft für tödlichen Crash in Wiener Innenstadt

Nach einem von ihm verursachten tödlichen Verkehrsunfall in der Wiener Innenstadt ist ein 27-Jähriger Donnerstagmittag am Landesgericht wegen grob fahrlässiger Tötung zu einem Jahr Haft, davon vier Monate unbedingt verurteilt worden. Der Mann war am Abend des 13. September 2022 mit seinem Mercedes mit 106 Stundenkilometern die Ringstraße entlanggerast. Er ignorierte im Kreuzungsbereich mit der Wipplingerstraße eine rote Ampel und kollidierte mit dem Pkw einer 48-Jährigen.