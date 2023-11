75-Jähriger nach Messerangriff auf Ex-Freundin vor Gericht

Wegen versuchten Mordes an seiner Ex-Freundin muss sich am Donnerstag ein 75-jähriger Mann am Wiener Landesgericht verantworten. Er steht nicht zum ersten Mal vor Geschworenen: Im Juni 1984 hatte er im Zuge einer tätlichen Auseinandersetzung in einer Bar in der Bundeshauptstadt einen anderen Lokalbesucher mit einem Messer getötet. Dafür wurde er zu 20 Jahren Haft verurteilt.