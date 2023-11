Noch ein Auge des Gesetzes

Neue Entwicklungen werden meist mit Argwohn betrachtet, oft auch abgelehnt. Aber es gibt Ausnahmen: Dazu zählen die Bodywear-Cams, also Kameras, die immer mehr Polizisten am Körper tragen (müssen). Die Klammer ist berechtigt, da sich die meisten Beamten das Handy-große elektronische Auge des Gesetzes ohne ausdrücklichen Befehl und somit freiwillig an die Brust heften würden.