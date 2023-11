Ein höllisch guter Weckruf im November-Grau

Innsbruck – Wer mächtig Lust verspürt auf den Klang eines internationalen Spitzenorchesters, muss dafür als TirolerIn nicht zu Österreichs Promiadressen pilgern. Die Meisterkonzerte im Innsbrucker Congress brauchen den Vergleich nicht zu scheuen. Kühne These? Aber nein!

Die Kammerakademie Potsdam gastierte mit der umwerfenden Sopranistin Christiane Karg am Dienstagabend an besagter Konzertadresse am Inn. Exakt dieselbe Paarung konzertierte tags darauf 500 Kilometer weiter östlich im Großen Saal des Wiener Musikvereins (ja, das ist der goldene, der Hort des Neujahrskonzerts). Die (Musik-)Hauptstadt Wien segelte somit zumindest einen Tag lang im Windschatten des kleinen Innsbruck. Hurra!