18-Jähriger in Innsbruck von Gruppe umzingelt und ausgeraubt: Flüchtiger Täter nun geschnappt

Innsbruck – Ein Raubüberfall vom 22. Juli in Innsbruck konnte mit einer Festnahme eines seit damals flüchtigen 18-Jährigen nun geklärt werden. Seinen Anfang nahm der Fall in jener Julinacht von Samstag auf Sonntag um 4 Uhr morgens. Eine Gruppe von vier Männern, darunter ein 19-jähriger und ein 21-jähriger Syrer, ein 29-jähriger Jemenit und ein 18-jähriger Iraker, umzingelten einen 18-jährigen Einheimischen, der vor ihnen am Boden saß. Sie packten ihn am T-Shirt, drohten ihm Gewalt an und verlangten sein Bargeld. Schließlich wurde das Opfer vom 18-jährigen Iraker durchsucht, der seine Geldtasche mit einem dreistelligen Betrag an sich nahm.