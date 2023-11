Die internationale Wellness-Szene blickt nach Bad Häring

Die neue Relax Dream World im Hotel Panorama Royal****s setzt neue Maßstäbe.

Relaxen in entspannter Atmosphäre findet in Bad Häring statt. Denn hier oben, hoch über dem Inntal, setzt das Hotel Panorama Royal****s Meilensteine des Wellness-Erlebnisses. Jetzt, wo die Tage kürzer werden und wir uns wieder nach Ruh­e, Wärme und Geborgenheit sehnen, hat das vielfach ausgezeichnete Wellness­hotel seine auf 7.500 m2 angelegte Relax Dream World ihrer Bestimmung übergeben – der Inbegriff von Vielfalt, Großzügigkeit und exklusiven Wellness-Varianten.

Allein schon die Wasserwelt, mit den vielen verschiedenen Salzwasser- und Süßwasser-Pools – Indoor- sowie Outdoorbereich –, ist jeden Besuch wert. Ganz zu schweigen von den Saunalandschaften, die alle Stücke spielen und mit Vielfältigkeit verführen. Hot und Bio, Sol­e und Kräuter, Dampf und Infrarot – alles, was das Herz der Saunagänger erwärmt, schmiegt sich in das elegante­ Ambiente. Wellness im Hotel Panorama Royal geht aber gerne noch einen Schritt weiter. Hier kommen Körper, Geist und Seele in Balance. Zum Innehalten bieten sich einladende und wohltuende Relax-Welten und Energieplätze an. Yoga, Qi Gong und Meditation haben einen fixen Platz im Panorama Royal. Aufhorchen lässt das exklusive Wellness- und Relax Hotel auch mit dem hochwertigen Konzept „Our Way of Beauty“, wo neben zahlreichen Beauty Treatments und Massagen unter dem Namen „Schönheit Royal“ auch Behandlungen unter ärztlicher Leitung angeboten werden.

Das besondere Hotel steht auf einem Energiefeld, in ruhiger Lage und mit einem phantastischen Panoramablick über das Inntal und in die Berge. Entspannung, die sich in der Relax Dream World einstellt, findet in der idyllischen Landschaft ihre Fortsetzung. Einfach durchatmen und in der Natur und im herrlichen Panorama Park, in dem die Relax Dream World eingebettet ist, neue Kräfte tanken.

Wer nach einem Tag des Wellbeing im Restaurant Platz nimmt, taucht in die Welt des guten Geschmacks ein. Das Panorama Royal wurde von Gault & Millau als das „Beste Halbpension-Hotel“ in Österreich und von Connoisseur Circle als zweitbestes Wellness- und Relax-Hotel in Österreich ausgezeichnet. Wer einen besonderen Abend auf Vier-Hauben-Niveau erleben möchte, der kommt in das „Atelier Freund-Schafft“ – 15 Gerichte im eleganten Ambiente, jedes ein Kunstwerk, das sollte man sich nicht entgehen lassen.