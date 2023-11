4 Fragen an Tiroler Psychologin: Darf man Santa Claus nett finden?

Christkind, Nikolaus, Weihnachtsmann – die Charaktere vermischen sich. Karin Urban, Psychologin am Zentrum für Ehe-und Familienfragen, erklärt, worauf es wirklich ankommt.

🎅🏻 Der Weihnachtsmann kommt in Kinderbüchern immer öfter vor und tritt in Konkurrenz mit dem Christkind. Wie erklärt man das den Kindern?

Es geht in erster Linie um unterschiedliche Kulturen. Man kann den Kindern durchaus erklären, dass es beides gibt. Das Christkind ist etwas anderes, weil es mit Entwicklung, Entstehung und Kind sein zu dürfen zu tun hat. Ich finde das Symbol schön. Das heißt aber nicht, dass eine andere Tradition abgewertet werden soll, wenn etwa in der Schule davon erzählt wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Fest zu feiern. Das müssen sich Familien selbst aussuchen.

🎅🏻 In Italien ist ein Streit entbrannt, Coca-Cola nutze das Image von „Babbo Natale" und der Weihnachtsmann sei nur eine billige Kopie vom Nikolaus.

Man tut sich tatsächlich schwer, noch einen richtigen Schokoladen-Nikolaus mit Bischofsmütze zu finden. Dabei ist die Geschichte vom Nikolaus so eine schöne. Doch die Werbung macht auch mit dem Christkind so einiges. Es gibt mittlerweile sogar Weihnachts-Schoko-Bären. Das ist nicht mehr an Traditionen angebunden.