Alpinmesse, Tuifltreffen und Kiachlfest: Das ist am Wochenende los in Tirol

Das Wetter passt sich nun der Jahreszeit an und auch die Events in Tirol machen Lust auf den Winter. Bergsport-Begeisterte können sich auf der Alpinmesse informieren oder bei der Freeride Filmbase spannende Tourentage bestaunen. Für alle, die nicht bis zum Winter warten können, öffnet der Kaunertaler Gletscher am Wochenende seine Pisten. Wer es lieber gemütlich angehen möchte, kann beim Kiachlfest in Hall kulinarisch die Weihnachtszeit willkommen heißen.

📅 FREITAG (10. November)

➤ Martinsumzug in den Hofgarten in Innsbruck:

Die Gesellschaft zur Förderung der Innsbrucker Hofgärten lädt heuer am 10. November zu einem Martinsumzug in den Hofgarten ein. Dazu sind alle interessierten Gruppen und Kinder mit ihren Begleitpersonen eingeladen. Um 17 Uhr beginnt der Laternenumzug vor dem Landestheater und dauert bis etwa 18 Uhr. Weitere Infos gibt es HIER.

Der Laternenumzug begeistert vor allem die Kleinen. © Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

➤ Das Habsburger Gruselkabinett in Schwaz

Ein paar letzte Habsburger Seelen sind in Fuggers Silberbergwerk in Schwaz gefangen, weil sie ihre Schulden an Selbigen noch nicht abgegolten haben. Die einzige Möglichkeit dem nachzukommen ist das Abarbeiten als Figur im Habsburger Gruselkabinett. Regie führt Markus Plattner. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Konzert der bayerische Kapelle So&So in Arzl im Pitztal

Das neue Programm der Kapelle So&So ist ein spannender Streifzug durch verschiedene musikalische Genres wie Reggae, Salsa, HipHop, Soul oder Ska, der sich in wilden Polkas, weichen Walzern, mitreißenden Märschen oder Acapella-Gesang präsentiert und dabei auch mal durchs Barock streift. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es HIER.

📽️ Video | Kapelle So&So - Beziehungskistl

➤ Lienz tanzt – Die Musiknacht mit DJs

Elf Bars und nur einmal Eintritt bezahlen. Das ist bei Lienz tanzt möglich. Beginn ist um 21 Uhr und die Aftershowparty findet im Stadtkeller ab 2 Uhr statt. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Livemusik mit Tyrol Music Project in Kitzbühel:

Sie sind nur schwer in eine Schublade zu stecken. Neben zahlreichen Eigenkompositionen singen und spielen die vier Musiker aus dem Tiroler Unterland alles vom Swing aus den 20er Jahren oder Tangos aus Buenos Aires, bis hin zu rhythmischen Volkstänze vom Balkan, um schließlich heimzukehren zur Tiroler Volksmusik. Sie sind zu hören am Freitag um 20.30 Uhr in der Marktplatzbar des Hotels A-Rosa. Weitere Infos gibt es HIER.

Das Tyrol Music Project ist um 20.30 Uhr in Kitzbühel zu hören. © Website/Tyrol Music Project

📅 FREITAG & SAMSTAG (10. und 11. November)

➤ Weekend for Jazz in Breitenwang

Ein Wochenende voller Jazz mit dem „Lech Groove Orchestra“ und der „Tribute Band Tirol“ erwartet die BesucherInnen beim 15. Wochenende voller Jazz. Beginn der Konzerte ist an beiden Tagen um 20 Uhr. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Freeride Filmbase in Innsbruck

Eine bunt gemischte Szene von Top-FreeriderInnen und Freeride-FilmerInnen aus nah und fern hat in Innsbruck zeitweise oder dauerhaft ihre Heimat gefunden und produziert Freeride-Filme in einer Breite und Vielschichtigkeit, die Innsbruck im Hinblick auf das Genre zum wichtigsten Ort auf der Welt macht. Freeride Filmbase, die jährliche Feier des Innsbrucker Freeridefilms, zeigt 15 neue Filme dieser Szene im Innsbrucker Metropol Kino. Weitere Infos gibt es HIER.

📽️ Video | Freeride Filmbase Trailer 2023

➤ Götzner Tuifltreffen

Nach langer Pause ist es heuer endlich wieder soweit: Am überdachten und beheizten Vorplatz des Gemeindezentrums Götzens bieten die Götzner Tuifl zu ihrem 20. Jubiläum eine zweitägige, große Tuifl-Show. Tuifl-Gruppen aus der Umgebung und anschließende Mega-Party mit DJ im Gemeindezentrum. Weitere Infos gibt es HIER.

📽️ Video | Götzner Tuifl

📅 FREITAG BIS SONNTAG (10. bis 12. November)

➤ Harfenbiennale in Innsbruck:

Die historische Harfe steht im Mittelpunkt der zweiten Harfenbiennale Innsbruck mit Konzerten, Vorträgen und Roundtables, die im Haus der Musik Innsbruck stattfindet. Die Harfe ist in Tirol vor allem in der Volksmusik stark verbreitet. Unter dem Motto „Keltische Saitenspiele“ steht die Harfe im keltischen Kulturraum, von Wales, England, Schottland bis nach Irland im Mittelpunkt. Weitere Infos gibt es HIER.

📅 SAMSTAG (12. November)

➤ 80/90er Neon Party in Wiesing

Um 20 Uhr startet die bunte Neon Party im Stile der 80er und 90er Jahre im Gemeindesaal Wiesing. Die Faschingsgilde freut sich auf viele BesucherInnen. Weitere Infos gibt es HIER.

Der Faschingsbeginn wird am Wochenende mit der Neonparty eingeläutet. © Adobe Stock, karepa

➤ Cäcilienkonzert der Stadtmusikkapelle Kufstein

Im Rahmen des Jahreskonzertes präsentiert die Stadtmusikkapelle Kufstein ihre musikalische Vielseitigkeit und hat neben Märschen und modernen Stücken auch die ein oder andere Überraschung auf Lager. Um 19.30 Uhr geht es im Stadtsaal Kufstein los. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Repair Cafe in Eben

Der Arbeitskreis Gesunde Gemeinde lädt zum zweiten Repair Café in Eben ein. Im Gemeindezentrum helfen freiwillige Fachleute kostenlos bei der Reparatur von defekten Gebrauchsgegenständen. Bei einer Tasse Kaffee wird gemeinsam Hand angelegt. Bohrer, Schraubenzieher und Nähmaschine stehen bereit. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Purple Disco Machine in Innsbruck

Purple Disco Machine zählt inzwischen zu den gefragtesten Acts der internationalen Tanzmusikszene. Die Dogana Innsbruck bietet am Samstag um 21 Uhr den idealen Rahmen für dieses außergewöhnliche Konzerterlebnis. Mit erstklassiger Soundqualität und einer beeindruckenden Bühnenshow sollen die Beats von Purple Disco Machine für Ekstase sorgen. Weitere Infos gibt es HIER.

📽️ Video | Purple Disco Machine

➤ Theater „Der Vorname“ in Stans

Die Theatergruppe Stans ist wieder da. Dieses Mal mit einem Theaterstück, bei dem eine Gruppe von Freunden durch ein nicht ganz perfektes Dinner begleitet wird. Nachdem einer der Gäste seinen geplanten Vornamen für sein ungeborenes Kind preisgibt, entbrennt eine hitzige Diskussion über Namen, gesellschaftliche Normen und persönliche Werte. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Haller Kiachlfest

Nachdem es Ende September verschoben werden musste, wird nun das Kiachlfest in Hall nachgeholt. Kulinarisch steht natürlich der Kiachl im Mittelpunkt: An Kiachlständen verführen verschiedene Sorten von pikanten und süßen Kiachln. Die Haller Bindertanzgesellschaft zeigt dazu traditionelle Volkstänze. Beginn ist um 10 Uhr. Weitere Infos gibt es HIER.

Sowohl pikante als auch süße Kiachl gibt es am Wochenende in Hall. © Dengg

➤ Herbstkonzert der Stadtmusik Lienz

Unter dem Motto „imPuls“ lädt die Stadtmusik Lienz auch dieses Jahr zum traditionellen Herbstkonzert in den Stadtsaal Lienz ein. Unter der Leitung von Magdalena Pircher wird die Stadtmusik Lienz mit vielen musikalischen Highlights das Herbstkonzert gestalten und somit das Musikjahr 2023 abschließen. Weitere Infos gibt es HIER.

Mit ihrem Konzert schließt die Stadtmusik Lienz ihr Musikjahr 2023 ab. © Stadtmusik Lienz

📅 SAMSTAG und SONNTAG (11. und 12. November)

➤ Alpinmesse in Innsbruck

Samstag und Sonntag treffen sich alle GipfelstürmerInnen zu Österreichs größter Bergsportmesse mit Fachtagung. Die Alpinmesse liefert interessierten BesucherInnen ein hochaktuelles Angebot von rund 180 AusstellerInnen zu den Themen Alpine Sicherheit, Bergsteigen, Ski(touren), Klettern und Bouldern, Trailrunning, alpine Reisen und vielem mehr. Darüber hinaus kann man sich zu unterschiedlichen Workshopthemen anmelden. Weitere Infos gibt es HIER.

Am 11. und 12 November treffen sich alle Gipfelstürmer zu Österreichs größter Bergsportmesse mit Fachtagung. © Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

➤ Adventmarkt im Sonnenhof in Grän

Der erste Adventmarkt öffnet am zweiten Novemberwochenende im Sonnenhof in Grän seine Pforten. Dort bieten unter anderem 25 HandwerkerInnen und KünstlerInnen ihre Waren an. Der Duft von Glühwein und Punsch steigt in die Nase. Weihnachtliche Naschereien, Schmuck und Handgemachtes liegen in den Auslagen. Die Christkindlmärkte im Tannheimer Tal bieten für alle Sinne einen Vorgeschmack auf Weihnachten. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Kaunertal Opening

Schon zum 38. Mal wird auf dem Kaunertaler Gletscher die Saison mit dem zweitägigen Kaunertal Opening eingeläutet. Am Samstag und Sonntag feiern Snowboard- und Freeski-Begeisterte das große Eröffnungsevent mit einem abwechslungsreichen Programm – darunter das beliebte Testival und Contests – im Snowpark Kaunertal. Weitere Infos gibt es HIER.

Vom 11. bis 12. November feiern Snowboard- und Freeski-Begeisterte das große Eröffnungsevent. © Kaunertaler Gletscher

📅 SONNTAG (12. November)

➤ Dinosaurier Theater Show in Kitzbühel

Die interaktive Dinosaurier-Show bietet eine Vielzahl von Aktivitäten, die es ermöglichen, die Dinosaurier aus nächster Nähe zu erleben. Mann kann auf einem echten Dinosaurier reiten, ihn füttern oder streicheln. Das Team besteht aus erfahrenen ExpertInnen, die unzählige Stunden damit verbracht haben, die Dinosaurier nachzubilden und sicherzustellen, dass jedes Detail korrekt ist. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Italienisches Kinofestival in Innsbruck

Im Metropol-Kino können Film-Begeisterte von Sonntag bis Dienstag in die italienische Filmwelt eintauchen. Die in diesem Jahr vorgeschlagenen Filme befassen sich mit den verschiedenen Arten einer Beziehung. Die für diese Ausgabe ausgewählten Filme sind: „Corro da te“, „La Donna per me“, „Supereroi“ und „Quasi orfano“. Weitere Infos gibt es HIER.

Von Sonntag bis Dienstag sind die italienischen Filme zu sehen. © Metropol Kino

➤ Osttiroler Flohmarkt

Wer auf der Suche nach einer Rarität, verschiedensten interessanten Alltagsgegenständen oder sonstigen Schätzen ist kann sich im Matreier Tauernstadion umsehen. Dort findet wieder ein Flohmarkt statt. Von 10 bis 17 Uhr kann nach Herzenslust geschaut, gestöbert und gekauft werden. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Ein Zaubermärchen der Gebrüder Grimm in Kufstein

Das Stadttheater Kufstein präsentiert „Das blaue Licht“, ein Zaubermärchen der Gebrüder Grimm. Das Stück ist geeignet für Kinder ab vier Jahren. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Krimödie und Dinner am Schiff in Pertisau

Neben einer persönlichen Begrüßung des Kapitäns, wird ein 3-Gang-Menü geboten. Zwischen den Gängen wird eine verrückte Geschichte mit Gags dargeboten. Abfahrt ist um 19 Uhr. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Jenbacher Martinimarkt:

Das Jenbacher Veranstaltungszentrum wird wieder in einen Marktplatz der besonderen Art verwandelt. Selbstgemachte Kostbarkeiten & kunsthandwerkliche Produkte, die in der Region hergestellt werden – von traditioneller Handwerkskunst bis zu genussvollen Schmankerln – sind hier an einem Platz vereint. Ein abwechslungsreiches Kinderprogramm und kulinarische Angebote runden den Markt ab. Los geht es um 10 Uhr. Weitere Infos gibt es HIER.