67-jährige Frau stürzte in Matrei in Aufzugschacht

Matrei in Osttirol – In einem Appartementhaus in Matrei in Osttirol war das Inhaber-Ehepaar am Donnerstag mit Reinigungsarbeiten in einem Aufzugsschacht beschäftigt. Um die Aufzugscheiben im Untergeschoss reinigen zu können, wurde die Aufzugskabine vom Besitzer im Serverraum manuell gesteuert und in der „Mittelstellung“ angehalten. Dabei ergab sich zwischen Fliesenboden und Kabinenboden eine Höhe von etwa 1,50 Meter, wo die 67-jährige Besitzerin mit einer Aluleiter in den unteren Teil des Lifstschachtes stieg.