Nur Friedenslösung kann den Horror stoppen

Es kann kein Zurück zur Zeit vor dem Angriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober auf Israel geben, bei dem 1400 Menschen bestialisch ermordet wurden. Es darf nach dem Krieg keine Wiederkehr des Hamas-Terrors geben. Eines Terrors, der Israel in seinen Grundfesten erschüttert, jüdische Traumata wiedererweckt und durch die beabsichtigte Eskalation auch den Gazastreifen in ein Trümmerfeld verwandelt hat.