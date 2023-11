Hypo-Coach Chrtiansky zeigt sich selbstbewusst: „Wir können jeden schlagen“

Die Volleyballer von Hypo Tirol starten heute in Serbien in die zweite Champions-League-Runde – mehr als nur zuversichtlich.

Innsbruck – Flugnummer LH 1734 – Tirols Volleyballer schnupperten am gestrigen Donnerstag bei der Anreise von München schon Höhenluft, ab heute lässt sie sich sportlich einatmen: In Belgrad steigt bis zum Sonntag das letzte Qualifikationsturnier für die Champions-League-Hauptrunde (ab 22. Nov.). Nur noch drei Plätze sind dafür offen: jeweils einer für die Sieger von Pool V (mit Hypo Tirol) und Pool VI sowie dem besten Gruppenzweiten.

Drei Spiele in drei Tagen warten auf die Männer von Trainer Stefan Chrtiansky: zunächst Gastgeber Partizan Belgrad, am Samstag Las Palmas (ESP) und am Sonntag noch Budva (MNE). „Es wird schwer, aber wir können alle schlagen, wenn wir unsere Leistung von Innsbruck abrufen,“ ließ sich Chrtiansky zu einer Kamfpansage hinreißen. Immerhin hatte man sich bei der Heimrunde vor zwei Wochen gut präsentiert.