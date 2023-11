Nach Hollywood-Streik: Disney verschiebt „Deadpool“ und „Blade“

Los Angeles – Nach Beilegung des monatelangen Hollywood-Streiks hat Walt Disney nun die Starttermine des Marvel-Streifens „Blade" sowie der heiß erwarteten „Deadpool"-Fortsetzung verschoben. „Deadpool" wurde nun für den späten Juli (statt Mai) angekündigt, wie es in einem Statement heißt. Daraus ergibt sich auch eine Verschiebung von „Captain America: Brave New World", der nun erst im Februar 2025 in die Kinos kommen soll.