Aufgrund schlechter Sichtverhältnisse: 21-Jähriger geriet am Pitztaler Gletscher in Notlage

Pitztal – Am Freitagnachmittag war ein 21-jähriger polnischer Staatsbürger am Pitztaler Gletscher mit seinen Schiern unterwegs. Er verließ die Bergstation „Mittelbergjochbahn“, als er aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse in steilem, felsdurchsetzten Gelände nicht mehr weiter kam. Er setzte einen Notruf ab und wurde nach längerer Suche unverletzt von der Bergrettung Innerpitztal gefunden und ins Tal gebracht. (TT.com)