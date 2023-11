Zwei Explosionen im Zentrum von Kiew

Im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind Samstag früh zwei Explosionen zu hören gewesen. Kurz darauf ertönten Luftalarmsirenen, wie Reporter der AFP berichteten. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko meldete im Onlinedienst Telegram "starke Explosionen". Vorläufigen Informationen zufolge sei die Luftabwehr im Einsatz gegen ballistische Waffen gewesen, erklärte Klitschko weiter. Er rief die Menschen auf, in den Schutzräumen zu bleiben, der Alarm bleibe bestehen.

Die Ukraine meldete in der Nacht auf Samstag zudem eine neue Welle russischer Drohnenangriffe. Am späten Freitagabend war die Luftverteidigung etwa um die Hauptstadt Kiew aktiv, teilte die dortige Militärverwaltung auf Telegram mit. Über mögliche Opfer und Schäden war zunächst nichts bekannt. Die Menschen waren aufgerufen, Schutz in Kellern und anderen sicheren Unterkünften zu suchen.