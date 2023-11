Toyota produzierte 300 Millionen Fahrzeuge

Wien – Faszinierend, was der derzeit weltgrößte Autohersteller in diesem Jahr geschafft hat: 88 Jahre und zwei Monate nach der Fertigung des ersten G1 (ein Lkw) kann Toyota auf bisher 300 Millionen produzierte Fahrzeuge zurückblicken. Den Großteil der Baureihen stellte der Konzern in Japan selbst her, nämlich 180,52 Millionen Einheiten. Den Rest produzierte Toyota im Ausland, etwa in Nordamerika und in Europa. Das erfolgreichste Modell des Unternehmens ist der Kompaktwagen Corolla, von dem bisher 53,4 Millionen Einheiten die Produktionsstätten verlassen haben. „Ich denke, die Zahl von 300 Millionen ist der Beweis für harte Arbeit, die unsere Kollegen bei Toyota, unseren Zulieferern und Händlern und all den vielen anderen Beteiligten jeden Tag leisten“, befindet Toyota-Chef Akio Toyoda.