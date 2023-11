Die Löwen möbeln den elektrischen Rifter auf

Wien – Mit einem Update versorgt Peugeot den Hochdachkombi E-Rifter. Das rein elektrisch angetriebene Fahrzeug, erhältlich in den Längen 4,4 und 4,7 Meter, darf mit einer neuen Frontpartie samt adaptiertem Kühlergrill und dem neuen Firmen-Emblem an den Start gehen. Innen gibt es eine neue Armaturenanordnung samt zehn Zoll großem Touchscreen auf der Mittelkonsole und einem volldigitalen Zehn-Zoll-Instrumentarium hinter dem Lenkrad. Zu den neuen Außenlackierungen zählen Sirkka Grün und Kiama Blau. Wie bisher lässt sich der E-Rifter wahlweise mit fünf oder sieben Sitzplätzen versehen – die Reihen zwei und drei glänzen mit einzeln umklappbaren Lehnen, was die Variabilität des Fahrzeugs ungemein erhöht.