Zu viel Schnee und Wind: Matterhorn-Abfahrt heute abgesagt

Zermatt, Cervinia – Die Männer-Abfahrt im alpinen Ski-Weltcup in Zermatt/Cervinia ist am Samstag in der Früh abgesagt worden. Nach weiterem Schneefall in der Nacht sowie wegen der heftigen Windböen entschieden die Organisatoren und der Weltverband FIS, dass die Sicherheit der Läufer nicht gewährleistet werden könne. Ob die Abfahrt am Sonntag stattfinden kann, bleibt offen. Die Wetterprognosen sind weiter ungünstig, auch für den Montag, den man ursprünglich als Reservetag in der Hinterhand hatte.