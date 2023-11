Ein besänftigender Riese

St. Tropez – Äußerlich fährt der EV9 mit demselben wuchtigen Mix aus glatten Flächen und Kanten vor, in dem schon das Konzeptfahrzeug präsentiert wurde. Kia knackt mit seinem Elektro-Koloss auch erstmals die 5-Meter-Grenze und dringt damit in Gewichts-Galaxien vor, die bisher kein Koreaner gesehen hat: Bis knapp 2,7 Tonnen bringt die Allrad-Variante auf die Waage.

Serienmäßig kommt der EV9 bereits als Siebensitzer, wobei das Platzangebot in Reihe drei tatsächlich einmal nicht nur für Kinder ausreichend ist und sich die Lehnen sogar elektrisch umlegen lassen. Alternativ kann der SUV auch in einer Konfiguration mit sechs Sitzen geordert werden, die nicht nur längs verschiebbar sind, sondern sich auch um 180 Grad drehen lassen. Das Platzangebot ist in jedem Fall äußerst großzügig, ein wenig schließt Kia damit sogar die Lücke zur Gattung der Minivans, die inzwischen ja so gut wie ausgestorben ist.