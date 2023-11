Audi modernisiert sein SUV-Coupé

Kapstadt, Innsbruck – Eigentlich warten viele Beobachter auf den schon länger angekündigten Q6 e-tron. Der basiert nicht nur auf einer neuen Plattform (PPE), sondern soll reichweitenmäßig eine hohe Alltagstauglichkeit aufweisen. Doch es scheint bei Audi etwas Sand im Getriebe zu sein – so hat die traditionsreiche Vier-Ringe-Marke zuletzt mehrere Vorstandsvorsitzende verschlissen. Seit 1. September ist Gernot Döllner am Ruder – und der dürfte als Chief Executive Officer verantwortlich dafür sein, dass Audi den Q6 e-tron zumindest heuer nicht mehr vorstellen wird. Immerhin hat Audi in dieser Woche den Produktionsstart der Elektromotoren angekündigt, die für das mittelgroße vollelektrische SUV geplant sind. Gefertigt werden die Maschinen im ungarischen Motorenwerk Györ. „Györ ist prädestiniert für die Produktion der besonders kompakten und effizienten Elektromotoren für die PPE (Premium Platform Electric)“, sagt Döllner. „Der Standort mit seinem hochqualifizierten Team hat seit 2018 bereits mehr als 400.000 elektrische Antriebe gebaut – eine Erfahrung von unschätzbarem Wert.“

Nun ist der Standard-Q8 an der Reihe, also jenes Fahrzeug, das sich von der Größe her am Q7 orientiert, jedoch mit mehr Coupé-Optik eine hohe Fahrdynamik signalisieren darf. Die findet sich erwartungsgemäß in der facegelifteten Version des Q8. Die Adaptierungen betreffen unter anderem den Kühlergrill, die Außenfarben-Auswahl und das Felgendesign.