Schäden auf Island durch hunderte Beben: Sorge vor Vulkanausbruch steigt

Diese Stufe des Warnsystems bedeutet, dass die Behörden eine zunehmende Gefahr sehen und Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit der Menschen in dem Gebiet zu gewährleisten. "Es gab enorme Schäden an Häusern und Infrastruktur, aber das kann alles repariert werden", sagte der isländische Präsident Gudni Th. Jóhanesson am Samstag dem Sender RUV. Die Gefahrenlage dauere zwar an. "Aber wir sind dankbar dafür, dass es keine Opfer gab", sagte Jóhanesson. Bilder zeigten lange Risse in Straßen, auf dem Golfplatz von Grindavík öffnete sich die Erde teilweise meterbreit. Der Ort glich einer Geisterstadt, niemand durfte mehr hinein.