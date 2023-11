Gesetz gegen Medikamentenmangel: Novelle soll Importe künftig erleichtern

Letzten Winter kam es in Österreich vermehrt zu Engpässen bei Medikamenten. Durch eine Reihe von Maßnahmen, unter anderem durch eine Gesetzesnovelle, soll das nicht noch einmal passieren.

Wien – Nachdem sich das Gesundheitsministerium Anfang November mit dem Pharmagroßhandel (PHAGO) auf die Schaffung eines Wirkstofflagers gegen Medikamentenmangel geeinigt hat, kündigt Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Samstag nun einen weiteren Schritt gegen Engpässe an. Hersteller und Großhändler sollen Medikamente bis zum Verfallsdatum an Apotheken weitergeben können, wie bei Engpässen auch der Arznei-Import aus EWR-Staaten möglich werden soll.