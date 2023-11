Gut gegen Nordwind: Das Little West Indies in Innsbruck

Karibische Vibes statt Herbstdepression. Im Little West Indies fühlt man sich wie in Jamaika – und das mitten in Innsbruck.

Innsbruck – Kwami Kelly ist Musikproduzent und Koch in Personalunion. Ihm gehört das kleine Lokal in Mariahilf und er ist es auch, der karibisches Flair garantiert. Er selbst ist in Jamaikas Hauptstadt Kingston aufgewachsen und schon vor zehn Jahren nach Tirol gekommen. Nach einer Bäckerlehre und Nebenjobs als DJ manifestierte sich seine Liebe zur Musik in seinem Label Yaadman Records, das sich Reggae und Dancehall verschrieben hat.

Das Lokal liegt in der Mariahilfstraße in Innsbruck. © 6020 Stadtmagazin

Gekocht hat Kwami schon immer gerne, Abwechslung lautet sein Motto und so finden sich jeden Tag andere karibische Gerichte im Angebot: Jerk-Chicken, Festivals, Plantains, Ackee und Saltfish – dazu ein Red Stripe, Jamaikas regionales Bier. Nachspeisen wie Bananenbrot und Cocktails, sehr oft natürlich mit Rum, runden das Angebot ab.

Hausherr Kwami in seinem Little West Indies. © 6020 Stadtmagazin

Stammgäste lieben den Taco-Dienstag, vielleicht auch deshalb, weil zu den Tacos ein kostenloser Margarita serviert wird. „Ich bringe etwas Neues in die Stadt, weil ich realisiert habe, dass viele Innsbrucker:innen noch nie jamaikanisches Essen probiert haben. Wenn das Konzept so angenommen wird, wie ich es mir insgeheim wünsche, dann hätte ich gerne überall in Europa ein Little West Indies“, träumt Kwami schon von großen Expansionen.

Typisch Jamaikanisches kommt hier auf den Tisch. © 6020 Stadtmagazin

Wer das Little West Indies besuchen möchte, hat dazu von Dienstag bis Samstag jeweils von 16 bis 23 Uhr Gelegenheit, der eindrucksvollen Google-Bewertung von 4,9 Sternen schließen wir uns gerne an. (6020 Stadtmagazin)

