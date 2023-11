Heli-Einsatz im Vomperloch: Mann bei 20-Meter-Sprung in Staubecken verletzt

Terfens – Nach einem Sprung aus 20 Metern Höhe in das Staubecken im Vomperloch (Gemeinde Terfens) musste am Samstag ein 31-Jähriger in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Der Mann war mit zwei weiteren Personen unterwegs, als er gegen 12.30 Uhr mit einem Neoprenanzug und ohne Helm von einem Felsvorsprung in das etwa fünf Meter tiefe Staubecken sprang.