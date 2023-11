Jugendliche raubten 14-Jährigen in Jenbach aus

Jenbach – Ein 18-jähriger Iraker und 16-jähriger Österreicher stehen in Verdacht, am Samstagnachmittag in Jenbach einen 14-jährigen Österreicher ausgeraubt zu haben. Laut Polizei hätten die beiden Verdächtigen den Jugendlichen durch Schläge und Drohungen dazu genötigt, ihnen sein gesamtes Geld zu geben. Dabei handelte es sich um "einen geringen zweistelligen Eurobetrag".