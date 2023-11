Bald Vulkanausbruch? Kein Ende der Erdbebenserie auf Island

In Island haben die Behörden die 4000 Bewohnerinnen und Bewohner von Grindavik evakuieren lassen. Es wird befürchtet, dass Magma aus dem Vulkan an die Erdoberfläche brechen könnte.

Reykjavik – Die Erdbebenserie auf Island dauert an. Zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens (Ortszeit, 7.00 Uhr MEZ) am Sonntag registrierten die Behörden etwa 880 Erdbeben, wie der Sender RUV berichtete. Allerdings seien alle Erschütterungen unter der Stärke von 3,0 geblieben. Es sei deshalb viel ruhiger gewesen als in den vorigen zwei Nächten. Dennoch kann es weiterhin auf der Reykjanes-Halbinsel südwestlich der Hauptstadt Reykjavik zu einem Vulkanausbruch kommen.