Shiffrin triumphiert zum siebenten Mal in Levi, Vlhova fädelt auf dem Weg zum Sieg ein

Dramatisches Finale beim zweiten Slalom in Levi: Nach ihrem Erfolg im ersten Slalom am Samstag fädelte Petra Vlhova (SVK) auf dem Weg zum neuerlichen Sieg ein, US-Star Mikaela Shiffrin darf so zum siebenten Mal in Finnland jubeln.

Levi - Unverhofft wie selten hat Mikaela Shiffrin ihr 89. Weltcup-Rennen gewonnen. Die Halbzeitführende Petra Vlhova fädelte am Sonntag im Levi-Slalom mit Megavorsprung (1,06 Sek.) ein und verpasste damit ihr drittes Double am Winterzauber-Ort. Shiffrin feierte ihren siebenten Levi-Sieg vor Leona Popovic (+0,18) aus Kroatien und der Deutschen Lena Dürr (+0,30). Die ÖSV-Frauen konnten ihre Vortagesleistungen nicht bestätigen. Katharina Liensberger landete auf Platz acht (+1,41).

Shiffrin war nach einem schlimmen Trainingssturz mit einer Läsion am linken Knie angetreten. Nach Platz sechs in Sölden und vier im ersten Levi-Rennen nahm die US-Skiikone die überraschenden 100 Punkte dankend, aber mit Demut an. "Petras Vorstellung an diesem Wochenende war eine Lehrstunde. Sie war so weit vorne, meinem Empfinden nach hat sie diesen Sieg verdient."